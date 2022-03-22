DAİŞ Kerkük’te gözlem noktasına saldırdı

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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri'nin yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Daquk ilçesine bağlı Albu Muhammed köyü yakınında Irak ordusuna ait gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırının terör örgütü DAİŞ mensupları tarafından yapıldığını aktaran Nuri, teröristlerin hafif silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda bir hayatını kaybettiğini kaydetti.

Saldırıdan sonra Daquk ilçesi yakınlarında operasyon başlatıldığı bilgisini veren Nuri, operasyonun ilçenin güneyindeki kırsal bölgede de devam edeceğini belirtti.

DAİŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakan Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ’e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DAİŞ’ten temizlenmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.