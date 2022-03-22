Politika

Musul’da toplu mezardan 143 kişiye ait ceset kalıntısı çıkarıldı

Musul’da 2014-2017 yıllarında öldürülen kimliği belirsiz 143 kişinin ceset kalıntılarına ulaşıldığı bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
Irak Irak Musul toplu mezar DAİŞ

HABER MERKEZİ

Irak'ın Ninova vilayetinde, terör örgütü DAİŞ'in bölgede kontrolü elinde bulundurduğu yıllarda (2014-2017) öldürülen kimliği belirsiz 143 kişinin ceset kalıntılarına ulaşıldığı belirtildi.

Ninova Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vilayetin merkezi Musul kentindeki Er-Rifaii bölgesinde bir toplu mezar bulundu.

Sivil savunma ekipleri, toplu mezardan 143 ceset kalıntısı çıkardı. Cesetlerin Adli Tıp Kurumu'na teslim edildiği aktarıldı.

Irak'taki toplu mezarlarda 6 ile 12 bin kişiye ait ceset kalıntıları olduğu tahmin ediliyor.

Terör örgütü DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

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