Politika

Zelenskiy: Rus kuvvetleri geri püskürtüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus kuvvetlerini geri püskürttüğünü ve ilerlemelerini yavaşlattığını söyledi.
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dünya Ukrayna Volodimir Zelenskiy Rusya

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, pazartesi gecesi yayınladığı bir video mesajında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus kuvvetlerini geri püskürttüğünü ve ilerlemelerini yavaşlattığını söyledi.

Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Kharkiv’de bölgesinde bir Rus uçağının düşürüldüğünü de sözlerine ekledi.

MAKARIV KASABASI GERİ ALINDI

Öte yandan Ukrayna ordusu, kuvvetlerinin Kiev yakınlarındaki Makariv kasabasını geri aldığını açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, son güncellemesinde, birliklerinin Rus birliklerini başkentin yaklaşık 60 km batısındaki kasabadan dışarı ittiğini belirtti.

Açıklamada "Savunucularımızın kahramanca eylemleri sayesinde Ukrayna devlet bayrağı Makariv şehri üzerine çekildi, düşman reddedildi" diye yazdı.

Açıklama, bölgeye Rus havan topu saldırısı sonrası 7 kişinin hayatını kaybetmesinin üzerinden üç gün sonra geldi.

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