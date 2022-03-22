Shakira: Pique dünyanın en iyisi

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El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i Santiago Bernabeu'da 4-0 mağlup ederek unutulmaz bir zafere imza attı. Yıldız şarkıcı Shakira, eşi Gerard Pique'yi galibiyet sonrası tebrik etti.

Shakira, yaklaşık 72 milyonluk Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaştı. Eliyle '4' yapan Kolombiyalı şarkıcı Pique'yi dünyanın en iyi savunmacısı olarak nitelendirdi.

Shakira, Pique hakkında şöyle konuştu:

"Gerard bunları herkesin önünde söylememe izin vermiyor, kahramanlığıyla böyle oynayabilir, her türlü sakatlığı ve acıyı yenebilir.

Her zaman elinden gelenin en iyisini yapar. Bunları eşim olduğu için değil, dünyanın en iyi defans oyuncusu olduğu için söylüyorum."

İkili 2011 yılından beri birlikte ve bu evlilikten Sasha Pique Mebarak ile Milan Pique Mebarak isimli iki çocukları dünyaya geldi.