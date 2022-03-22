Rojava’daki kampta kaç Irak vatandaşı var?

ERBİL (K24)

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, Rojava’nın Haskeke vilayetindeki Hol Kampı’nda bulunan Irak vatandaşlarının sayısını açıkladı.

Bakanlığın dün yaptığı açıklamaya göre Hol Kampı’nda 20 bini çocuk, 30 bin Irak vatandaşı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine verilen Irak Göç ve Göçmenler Bakan Yardımcısı Kerim Nuri, “Irak vatandaşlarının orada kalması büyük bir hata, onların teröristler tarafından kullanılmasının önüne geçilmeli” dedi

Kerim Nuri, kampta bulunan Iraklıların dosyalarını incelemek üzere bir komite kurulduğu ifade etti.

Nuri, Ninova vilayetindeki Ceda Kampı’nda dosyaları uygun olan 453, daha önce 74 ailenin döndüğü Anbar’daki kamptan dün 24 ailenin dönüşünü sağladıkları bilgisini paylaştı.

Söz konusu ailelerin dönüşü konusunda toplumda geniş bir uzlaşı ve Irak’ın ilgili kurumları ile uluslararası örgütlerler arasında bir koordinasyon olduğunu belirten Kerim Nuri, DAİŞ’le ilişkisi olanların dönüşüne izin vermediklerini vurguladı.

Haseke’de bulunan Hol Kampı, Suriye ve Rojava’daki en büyük kamplardan biri ve BM verilerine göre çoğu DAİŞ’lilerin eş ve çocukları olmak üzere kampta 57 bin kişi yaşıyor.

Kamp, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde bulunuyor.