Politika

Ukrayna Rus ordusunun kayıp bilançosunu açıkladı

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 15 bin 300 askerini, 99 uçağını, 123 helikopterini ve 509 tankını kaybettiği açıklandı.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-22 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 15 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 99 uçak, 123 helikopter, 509 tank, 1556 zırhlı araç, 252 top, 80 roketatar sistemi ve 45 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1000 araç, 3 hafif sürat teknesi, 70 yakıt aracı ve 35 insansız hava aracını da kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, pazartesi gecesi yayınladığı bir video mesajında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus kuvvetlerini geri püskürttüğünü ve ilerlemelerini yavaşlattığını söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Kharkiv’de bölgesinde bir Rus uçağının düşürüldüğünü bilgisini de paylaştı.

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son güncellemesinde, birliklerinin Rus birliklerini başkentin yaklaşık 60 km batısındaki kasabadan dışarı ittiğini belirtti.

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