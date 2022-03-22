Politika

Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde patlama

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada 2 polis hayatını kaybetti.
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kürdistan Bingöl Patlama

HABER MERKEZİ

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim bürosundan, eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandığı ve patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisinin Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Valilik yaptığı ikinci açıklamada yaralanan 2 özel harekat polisin de hayatını kaybettiği belirtildi.

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