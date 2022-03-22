Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde patlama

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Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim bürosundan, eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandığı ve patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisinin Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Valilik yaptığı ikinci açıklamada yaralanan 2 özel harekat polisin de hayatını kaybettiği belirtildi.