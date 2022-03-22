Politika

Zelenskiy Papa’yı Ukrayna’ya davet etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün Katolik Kilisesi lideri ve Vatikan devlet başkanı Papa Francesco ile telefonda görüşerek, “Vatikan’ın insan ıstırabına son vermedeki arabuluculuk rolü memnuniyetle karşılanacaktır” dedi.
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dünya İtalya Papa Vatikan Ukrayna Rusya Volodimir Zelenskiy

HABER MERKEZİ

Ukrayna’nın Vatikan Büyükelçisi Andrii Yurash, Zelenskiy’nin Papa’yı Ukrayna’ya davet ettiğini açıkladı.

Zelenskiy, Papa ile görüşmesinin ardından İtalyan Parlamentosuna seslendi ve Rusya’yı barışa ikna etmek için daha fazla yaptırım uygulanmasını talep etti.

Ukrayna lideri, Rusya’nın yalnızca Ukrayna’ya karşı bir savaş yürütmediğini, bunun Avrupa’nın değerlerine, demokrasi ve özgürlüklere karşı bir savaş olduğunu söyledi.

Zelenskiy, “Ukrayna, Avrupa’ya girmek isteyen Rus ordusunu durduran kapıdır” dedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi de “Rus hükümetinin kibri, karşısında Ukrayna halkının haysiyetini buldu. Bu haysiyet, işgal ordusuna büyük bedeller ödetmeyi ve Moskova’nın yayılmacı hedeflerini dizginlemeyi başardı” ifadelerini kullandı.

Draghi ayrıca, Ukrayna’nın güvenlik, özgürlük ve demokrasiye hakkı olduğunu söyledi ve “İtalya Ukrayna’yı AB’de istiyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Zelenskiy’nin İtalya Parlamentosuna seslediği oturuma, Rusya ve Putin yanlısı tutumlarıyla bilinen bazı parlamenterler katılmadı.

Zelenskiy, bugüne kadar İtalya Parlamentosunun her iki kanadına ortak oturumda seslenen 3. yabancı ülke lideri oldu.

 

 

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