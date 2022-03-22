‘Rus ordusu Mariupol’e 2 çok güçlü bomba attı’

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Mariupol Belediye Meclisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun saldırılarının devam ettiği Mariupol’a Rus güçlerinin havadan iki çok güçlü bomba attığı ve bunun sonucunda şehrin daha da büyük bir yıkıma maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Düşman, Ukrayna’nın Mariupol şehrini aşağılık bir şekilde yok etmeye devam ediyor. Bugün iki çok güçlü hava bombası attı. Şehir daha da büyük bir yıkıma maruz kaldı" ifadesi kullanıldı.

Bu arada Ukrayna Başsavcılığı, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana hayatını kaybeden Ukraynalı çocuklarla ilgili bilgileri paylaştı.

Buna göre, Rus ordusunca bugüne kadar düzenlenen bombardımanlarda 548 eğitim kurumu hasar görürken bunlardan 72'si ise tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Bombardımanlardan en çok Kiev, Kharkiv ve Çernigiv'de yaşayan çocuklar etkilendi.