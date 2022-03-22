Politika

KDP Irak Cumhurbaşkanı adayı Bağdat'a gitti

KDP’nin Irak Cumhurbaşkanı adayı Reber Ahmed ve beraberindeki heyet, bazı parti yetkilileriyle görüşmek üzere Bağdat’a gitti.
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kürdistan Reber Ahmed KDP Kürdistan Bölgesi Bağdat

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) bir heyet Irak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve yeni hükümetin kurulması çalışmalarını görüşmek üzere Bağdat'a ziyarette bulunuyor. 

Reber Ahmed başkanlığındaki heyetin, Bağdat'taki KDP Fraksiyonu ve diğer bazı partilerle görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.

Reber Ahmed’e KDP Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, Cafer Eminki, Nazenin Weso ve Arafat Kerem eşlik ediyor.

Ayrıca Irak Parlamentosu’nun 26 Mart’ta Irak Cumhurbaşkanlığı seçimi için özel bir oturum düzenleyeceği belirtildi.

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