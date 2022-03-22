Kürt yönetmen, Cannes Film Festivali’nin Cinéfondation L’Atelier programında

HABER MERKEZİ

Kürt yönetmen ve senarist Ruken Tekeş’in “PHILAX” adlı çalışması, Cannes Film Festivali’nin proje aşamasındaki filmlerin yer aldığı Cinéfondation L’Atelier programına seçildi.

2005 yılında başlatılan ve bu yıl 18’incisi düzenlenen Cinéfondation L’Atelier programı, her yıl dünyanın farklı yerlerinden yüzlerce başvuru alıyor.

Dikkat çekici işlere imza atan yönetmenlerin yeni projelerini hayat geçirmek için gerekli uluslararası ortaklıkları kurmasını sağlayan programa her yıl 15 proje kabul ediliyor.

Bu arada Ruken Tekeş’in “PHILAX” adlı çalışması, yönetmenin ilk uzun metraj kurmaca filmi.

RUKEN TEKEŞ KİMDİR?

1976 Diyarbakır doğumlu. Eğitim ve çalışmalarından dolayı 1997- 2010 yılları arasında Los Angeles, Amsterdam, Atina, Viyana, Venedik, Roma, Kiev, San Diego ve Moskova’da yaşadı. Uzun yıllar yurtdışında Birleşmiş Milletler bünyesinde insan hakları uzmanı olarak çalıştı. Buna paralel olarak Avrupa’da insan hakları filmlerinin gelişimine İnsan Hakları Kültürü Derneği kurucusu (Roma), Uluslararası İnsan Hakları Filmleri Festivali kurucusu ve direktörü (Kiev), Venedik Film Festivali İnsan Hakları Film Ödülü oluşumu (Venedik), 61. Venedik Film Festivali EUIC İnsan Hakları Ödülü jüri üyesi ve Sinema & İnsan Hakları Eğitim Programı ortak kurucusu (Venedik/Londra) olarak destek verdi.

İstanbul’a 2010 yılında geri dönmesiyle, 5 yıl Koç Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak insan hakları bazlı dersler verdi. Yeni Anayasa Platformu üyesi ve Sivil Değişim Derneği Başkanı olarak insan hakları çalışmalarına devam ediyor. 2015 yılında geçirdiği ağır bir kaza sonucu uzun süre yatmak zorunda kalan Ruken Tekeş, bu süreçte birçok hikaye ve senaryo yazdı. Hevêrk senaristliği ve yönetmenliğini yaptığı ilk kısa filmi.