AB ülkeleri doğalgaz, LNG ve hidrojeni ortaklaşa alacak

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Ukrayna'nın Avrupa'nın en büyük enerji tedarikçisi konumundaki Rusya’nın saldırısına uğramasının ardından enerji fiyatları fırladı ve AB ülkeleri Rusya'dan alınan gazı azaltarak Katar ve ABD gibi alternatif kaynaklara yöneldi.

Reuters'ın haberine göre 24-25 Mart tarihlerinde yapılacak liderler zirvesi sonrası yayınlanacak açıklamanın taslağında "Gelecek kışla ilgili üye ülkeler ve Komisyon ortak gaz, LNG ve hidrojen alımı için birlikte çalışacak" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Komisyonu geçen yıl AB ülkelerine ortaklaşa stratejik gaz stoku almayı teklif etmiş, İspanya'da olası tedarik kesintilerinde bunun bir tampon görevi görebileceğini savunarak destek vermişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla tedarik kesintisi olabileceği endişeleri daha da arttı.

Ülkelere ortak alım programı için destek olacağını açıklayan Komisyon'un bu hafta da her kış öncesi depoların yüzde 90'ının doldurulması gibi kurallar önermesi bekleniyor. Halihazırda Avrupa Birliği genelindeki depolama seviyesi toplam kapasitenin yüzde 26'sı düzeyinde.

Taslak metinde ülkelerin depoları doldurulmasının koordine edilmesi ve alımların bir an evvel başlaması konusunda anlaştığı ifadeleri yer aldı

TÜKETİCİLERE DESTEK

Liderler ayrıca yükselen enerji fiyatlarına karşı tüketicileri korumak için yeni önlemleri ve enerji piyasalarının optimize edilmesini tartışacak.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları saldırı öncesinde yükselmeye başlamış ve hükümetler halk üzerindeki yükü azaltmak için sübvansiyonlar devreye sokmuştu.

Fakat Avrupa Birliği genelinde ortak bir önlem alma konusunda sıkıntılar baş göstermişti. Şu anda ülkeler büyük oranda ulusal enerji politikalarını kendisi belirliyor ve AB genelinde ortak hareket etme konusuna pek yanaşmıyor.

İspanya, Belçika, Portekiz, İtalya ve Yunanistan piyasalara müdahale edilerek Avrupa genelinde ortak önlem alınmasını desteklerken Almanya, Hollanda ve Danimarka herhangi bir müdahaleye karşı çıkıyor.