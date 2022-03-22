Politika

İngiltere: Ukrayna'ya 4000'den fazla tanksavar füze sistemi verdik

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna kuvvetlerine "Rusya'nın saldırganlığına karşı dirençlerini güçlendirmek için" 4 binden fazla tanksavar füze sistemi verdiğini açıkladı.
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HABER MERKEZİ

İngiltere Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya 4 binden fazla tanksavar füze sistemi verdiğini bildirdi.

Bakanlık, Ukrayna’ya NLAW kısa menzilli tanksavar füzelerinden gönderildiğini yazdı.

Yapılan paylaşımda ayrıca, İngiltere'nin tanksavar silahlarının azaldığı yönünde yayımlanan videoların Rusya propagandası olduğu belirtildi. İngiltere'nin hem kendi ulusal güvenliğini savunmak hem de NATO'ya olan taahhütlerini sürdürmek için yeterli silah sistemlerine sahip olduğu ifade edildi.

UKRAYNA RUS ORDUSUNUN KAYIP BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-22 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 15 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 99 uçak, 123 helikopter, 509 tank, 1556 zırhlı araç, 252 top, 80 roketatar sistemi ve 45 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1000 araç, 3 hafif sürat teknesi, 70 yakıt aracı ve 35 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​

 

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