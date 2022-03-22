Hollanda Başbakanı ve Erdoğan’dan Ukrayna-Rusya savaşı mesajı

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Ankara’yı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi.

İkili, toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Erdoğan açıklamasında, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın tek çıkış yolunun diplomasi olduğunu vurgulayarak, "Bu gidişata bir an evvel son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Zelenskiy ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Krizin başından beri sağduyu de diyalog çağrısı yaptık. Maalesef Ukrayna'daki insani dram artarak devam ediyor. Bu gidişata bir an evvel son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Zelenskiy ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum. Şartların zorluğunun farkındayız. Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz.”

Hollanda ile Türkiye arasında ilişkilere değinen Erdoğan, “NATO müttefikimiz Hollanda ile ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki diyaloğumuzu geliştirme konusunda ortak iradeye sahibiz. Ticaret hacmimiz yüzde 30'a yakın artışla 11 milyar dolara ulaştı. Bu şekilde 2016'da belirlediğimiz 10 milyar dolar hedefini aşmış oluyoruz. Şimdi ilk etapta 15, ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk. Hollanda 27.5 milyar dolarla Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke konumundadır” şeklinde konuştu.

RUTTE: İKİMİZ DE RUSYA'NIN İŞGALİNİ KINIYORUZ

Rutte ise Erdoğan’ın açıklamalarına atıfta bulunarak, “Kilit ekonomik ortaklarız. 8'den 11 milyara artan bir ticaret hacmi gördük” dedi.

“Ara hedef olarak 15, nihai hedef olarak 20 milyar dolar belirledik” diyen Rutte, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugünkü odağımız sadece ikili ilişkilerimiz değildi. Dünyada olanlara da odaklandık. Çünkü çok taraflı düzeyde de birlikte çalışıyoruz. İki ülke de NATO üyesi. Türkiye ittifak için çok büyük siyasi ve ekonomik önemi haizdir. İkimiz de Rusya'nın işgalini kınıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi bölgesel barış ve istikrara büyük bir darbedir. Mariupol'da yapılan bombardıman ve bunun sivil nüfusu terörize etmekten başka bir amacı yoktur. Türkiye bu ihtilafta kilit rol oynuyor ve Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden büyük bir memnuniyet duyuyor ve size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Kabine üyelerinize de teşekkür ediyorum.”

Montrö Sözleşmesi’ne değinen Hollanda Başbakanı, “Türkiye Boğaz'dan gemilerin geçişi konusunda Montrö Sözleşmesi kapsamındaki gerekli yükümlülüklerini de yerine getirmişti. Bu rol sebebiyle de tebrik ve teşekkür etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.