Politika Biden Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları duyuracak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Başkan Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı. Kurdistan24 -Türkçe 16 Dakika ABD Joe Biden Rusya Yaptırım Avrupa Ukrayna HABER MERKEZİ ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Başkan Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı. Ayrıntılar geliyor…