Politika

Biden Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları duyuracak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Başkan Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı.
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ABD Joe Biden Rusya Yaptırım Avrupa Ukrayna

HABER MERKEZİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Başkan Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı.

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