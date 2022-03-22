Yaşam

Iğdır'da mavi dil hastalığı: Bazı köylerde karantina başlatıldı

Iğdır’ın bazı köylerinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda görülen "mavi dil" hastalığının yayılmasını önlemek için karantina uygulanıyor.
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kürdistan ığdır Karakoyunlu ilçesi mavi dil hastalığı

HABER MERKEZİ

Karakoyunlu ilçesindeki bir çiftçinin hayvanlarında, kan emen sineklerle bulaşan, sığırların yanı sıra diğer geviş getiren hayvanlarda da görülen viral enfeksiyöz bir hastalık olan "mavi dil" hastalığına rastlandı.

Karakoyunlu Kaymakamlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce hastalığın yayılmaması için alınan önlemler kapsamında, hastalığın çıktığı alanın 10 kilometre civarında karantina bölgesi oluşturuldu.

Öte yandan, Bekiranlı, Cennetabat ve Koçkıran köyleri koruma bölgesi ilan edildi. Ergenekon ve Fatih mahalleleri ile Bulakbaşı, Aktaş, Kerimbeyli, Aşağı Alican, Taşburun, Bayatdoğanşanlı, Kacerdoğanşanlı ve Gökçeli köyleri ise gözetim bölgesi oldu.

Söz konusu köylerde, hastalık geçinceye kadar karantina uygulanarak bölgeye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede aşılama çalışması başlatıldığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından önlemlerin kaldırılacağı öğrenildi.

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