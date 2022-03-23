Politika

Başkan Barzani ve Sadr’dan telefon görüşmesi

Başkan Mesud Barzani ile Mukteda es-Sadr arasında telefon görüşmesi gerçekleştiği bildirildi.
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kürdistan Mesud Barzani Mukteda es-Sadr Sadr Hareketi Ulusal Kurtuluş Koalisyonu KDP

ERBİL (K24)

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mesud Barzani ile Sadr arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Başkan Barzani’nin bu akşam Irak’ın başketi Bağdat’ta kurulan “Ulusal Kurtuluş Koalisyonu” vesilesiyle Sadr’ı tebrik ettiği kaydedildi.

Sadr’ın da kurulan koalisyonla ilgili Başkan Barzani’yi tebrik ettiği ifade edildi.

Bağdat’ta bir araya gelen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Sadr Hareketi ve Siyade (Egemenlik) İttifakı tarafından “Ulusal Kurtuluş Koalisyonu” kuruldu. Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı KDP’nin aday gösterdiği Reber Ahmed, Başbakan adayı ise Muhammed Cafer Sadr oldu.

Basın toplantısında konuşan Sadr Grubu Başkanı Hasan el-Ezari, söz konusu koalisyonu ve adaylarını ilan etti.

Önümüzdeki Cumartesi günü Irak Parlamentosu’nda cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması bekleniyor.

Ulusal Kurtuluş Koalisyonu, parlamentoda çoğunluğa sahip.

Anayasaya göre, seçilen Cumhurbaşkanı, çoğunluğa sahip koalisyonun adayına hükümeti kurma görevini veriyor.

Şii Sadr Hareketi’nin liderliğini Mukteda es-Sadr, Sünni Siyade İttifakı’nın liderliğini ise Hamis Hançer yapıyor.

 

 

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