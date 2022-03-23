Yaşam

ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Albright hayatını kaybetti

ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright 84 yaşında yaşamını yitirdi.
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ABD Madeleine Albright Bill Clinton

HABER MERKEZİ

Albright'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, eski dışişleri bakanının yakalandığı kansere yenik düştüğü belirtildi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993'te önce ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine atanan Albright, ardından da 1997-2001 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı.

1937'de Çekoslovakya'nın Prag şehrinde Yahudi bir ailede doğan ve Çek diplomatı babasının Nazi ve Komünist rejimden kaçması üzerine 11 yaşında ABD'ye göç eden Albright, görevi sırasında NATO'nun genişlemesini ve eski Yugoslavya'ya askeri müdahale yapılmasını güçlü şekilde teşvik etmişti.

Albright, en son şubatta New York Times'ta, Ukrayna'ya saldırı hazırlığı yapan Rusya'nın bu girişiminin "tarihi bir hata" olacağını savunmuştu.

 

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