Başbakan: Albright, Kürt davasının destekçisiydi

HABER MERKEZİ

ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Albright'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, eski dışişleri bakanının yakalandığı kansere yenik düştüğü belirtildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Albright'ın vefatına üzüldüm” mesajını paylaştı.

Albright'ın Kürtlerin iç savaşının sona ermesinde rol oynadığını belirten Başbakan, “Farklılıklarımızı uzlaştırma noktasında yardımcı oldu ve pek çok kişiye dokunan acı bir sayfayı kapattı” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, Madeleine Albright için “Kürt davasının ömür boyu destekçisiydi” ifadelerini kullandı.

MADELEINE ALBRIGHT

ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Albright'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, eski dışişleri bakanının yakalandığı kansere yenik düştüğü belirtildi.

1937'de Çekoslavakya'da Marie Jana Korbelova adıyla dünyaya gelmiş 1948'de de mülteci olarak, çocukken ABD'ye gitmişti.

1957'de ABD vatandaşı olan Albright, ilk olarak Beyaz Saray'da Jimmy Carter yönetimi sırasında çalışmaya başladı ve daha sonra bazı başkan ve başkan yardımcısı adaylarının dış politika danışmanlığını yaptı.

Albright 1993'te, eski Başkan Bill Clinton yönetimi sırasında ülkesinin BM Büyükelçiliği görevine getirildi.

Albright, Clinton'ın ikinci döneminde, 1997-2001 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevi yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı döneminde, Clinton yönetimini Kosova'ya müdahale etmeye zorlamasıyla meşhur olmuştu.

I’m saddened by the loss of Madeleine Albright.



Madeleine helped end the Kurdish civil war and reconcile our differences, closing a bitter chapter that had touched far too many people.



She was a lifelong supporter of the Kurdish cause. My thoughts are with her family -mb.