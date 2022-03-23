Politika

Başkan Barzani ve Siyade İttifakı lideri görüştü: ‘Bu önemli bir adım’

Başkan Mesud Barzani, Ulusal Kurtuluş Koalisyonu’nun kurulmasının önemli bir adım olduğunu bildirdi.
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kürdistan Ulusal Kurtuluş Koalisyonu Mesud Barzani Bağdat KDP Reber Ahmed Siyade Hamis Hancer

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Barzani ile Siyade (Egemenlik) İttifakı Başkanı Hamis Hancer’in telefonda görüştüğü kaydedildi.

Açıklamaya göre Başkan Barzani, Irak’ın başkenti Bağdat’ta kurulan “Ulusal Kurtuluş Koalisyonu” vesilesiyle Hançer’i tebrik ederek, bunun gelecek için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bağdat’ta bir araya gelen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Sadr Hareketi ve Siyade (Egemenlik) İttifakı tarafından “Ulusal Kurtuluş Koalisyonu” kuruldu. Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı KDP’nin aday gösterdiği Reber Ahmed, Başbakan adayı ise Muhammed Cafer Sadr oldu.

Basın toplantısında konuşan Sadr Grubu Başkanı Hasan el-Ezari, söz konusu koalisyonu ve adaylarını ilan etti.

Önümüzdeki Cumartesi günü Irak Parlamentosu’nda cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması bekleniyor.

Ulusal Kurtuluş Koalisyonu, parlamentoda çoğunluğa sahip.

Anayasaya göre, seçilen Cumhurbaşkanı, çoğunluğa sahip koalisyonun adayına hükümeti kurma görevini veriyor.

Şii Sadr Hareketi’nin liderliğini Mukteda es-Sadr, Sünni Siyade İttifakı’nın liderliğini ise Hamis Hançer yapıyor.

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