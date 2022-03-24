ABD: İran’la müzakerelerde çözülmeyen konular masada kalabilir

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Viyana müzakerelerinde ilerleme kaydettiğini ancak anlaşmanın yürürlüğe girip girmeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden’in Brüksel’de NATO liderleri ile yapacağı zirveye giderken Air Force One uçağında gazetecilere açıklama yapan Sullivan, “Son birkaç hafta içerisinde bazı ilerlemeler kaydettik. Ancak anlaşmanın yürürlüğe girip girmeyeceği konusu hala net değil. Ancak müttefiklerimiz İran’ın nükleer çalışmalarını yeniden kısıtlamak için çalışıyor” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 2015 nükleer anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesinin “her zamankinden daha yakın olduğunu” belirtti.

Abdullahiyan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile Şam’da düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“ABD, pratik olarak davranırsa, taraf ülkelerin dışişleri bakanları ile Viyana’da bir araya gelmeye hazırız. Bugün Viyana’da bir anlaşmaya varma olasılığının her zamankinden daha yakın olduğuna inanıyoruz.”