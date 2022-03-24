Yaşam

Diyarbakır’da sanayi sitesinde patlama: 5’i ağır 10 yaralı

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada 5'i ağır 10 kişinin yaralandı.
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Diyarbakır
Diyarbakır
kürdistan Diyarbakır 3 Sanayi Sitesi Patlama

HABER MERKEZİ

Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Urfa kara yolu güzergahında bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde sanayi tüpünden kaynaklandığı belirlenen patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada, iş yerinde ağır hasar oluştu.

Vali Münir Karaloğlu, 5'i ağır 10 kişinin yaralandığını açıkladı. 

Karaloğlu, "Olaya itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri anında müdahale etti. Olay çok yönlü olarak soruşturuluyor. Patlama, sanayi tüpünden kaynaklı" dedi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“İlk aldığımız bilgiler oksijen tüpünün patladığı ve 15 kişinin yaralı olduğu” diyen Dersim Dağ, şunları kaydetti:

“Şu an bize gelen bir ölüm haberi yok. 3 yaralının ağır olduğu, komada oldukları bilgisi var. Diyarbakır’ın çeşitli hastanelerinde tedavi altındalar. Tek bir oksijen tüpüyle mi, yoksa farklı bir madde ile birleşimi sonucu mu gerçekleşen bir patlamadır, henüz elimizde net bir bilgi yok incelemeler devam ediyor.

Özellikle son 1 yıldır Türkiye’de ve Kürdistan’da yoğun iş cinayetleri ve iş kazaları gerçekleşiyor. Bunların hepsi iş güvenliğinin alınmamasından dolayı gerçekleşiyor. Çalışma alanında bulunmaması gereken maddelerin bulunması sonucu gerçekleştiğini biliyoruz. Şu an burası için net bir şey söyleyemiyoruz ama kesinlikle bir zafiyetin olduğu açık ve nettir. “

K24’e konuşan görgü tanığı Cevdet Günoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

“Sabah ben arabamı tamire getirmiştim. Tamir sırasında bir patlama sesi duyduk. Ben de itfaiyeci olmam sebebiyle hemen olay yerine doğru koşup geldik. Geldiğimizde maalesef 3 tane vatandaş yerdeydi. Çeşitli uzuvları kopmuş şekilde.“

Diyarbakır 3. Sanayi
Diyarbakır 3. Sanayi
Diyarbakır 3. Sanayi

 

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