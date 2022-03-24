Politika

Başkan Barzani’den Albright mesajı: Büyük bir üzüntü duydum

Başkan Barzani, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright’ın ölümünden büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, “Uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptık” dedi.
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kürdistan Mesud Barzani Madeleine Albright taziye mesajı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Bazrani, Twitter hesabından dün hayatını kaybeden ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright için bir taziye mesajı yayımladı.

Albright’ın ölümünden bir büyük üzüntü duyduğunu belirten Başkan Barzani, bunu büyük bir kayıp olarak gördüğünü vurguladı.

Başkan Barzani, şunları kaydetti:

“Madeleine Albright’ın ölümü benim için büyük bir kayıp çünkü kendisiyle uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptık. ABD hükümeti ve ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum, huzur içinde yatsın.”

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