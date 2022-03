Başkan Barzani’den Albright mesajı: Büyük bir üzüntü duydum

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Bazrani, Twitter hesabından dün hayatını kaybeden ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright için bir taziye mesajı yayımladı.

Albright’ın ölümünden bir büyük üzüntü duyduğunu belirten Başkan Barzani, bunu büyük bir kayıp olarak gördüğünü vurguladı.

Başkan Barzani, şunları kaydetti:

“Madeleine Albright’ın ölümü benim için büyük bir kayıp çünkü kendisiyle uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptık. ABD hükümeti ve ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum, huzur içinde yatsın.”

I see the passing of @madeleine as a personal loss to me as she and I had been friends for decades. I extend my heartfelt condolences to the United States government and to her family, may she rest in eternal peace.