Reber Ahmed: Cumhurbaşkanlığının bilinçli bir güce ihtiyacı var

ERBİL (K24)

Şarkul Avsat’a konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Ulusal Kurtuluş Koalisyonu’nun Irak Cumhurbaşkanı adayı Reber Ahmed, Erbil - Bağdat ilişkilerinin güçlenmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

Reber Ahmed, “Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin geçmiş yıllardaki olumlu tecrübelerinden iyi sonuçlar ortaya çıktı. DAİŞ’in yenilgiye uğratılması, Irak’ın terörizmden kurtarılması, göçmen sorunu, sanayi ve tarım sektörleri örneklerinde olduğu gibi” dedi.

Sorunların çözülmemesinin Irak’ı olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Ahmed “Irak, barışın sağlanması, çözüm ve daha fazla ilerleme konularında güçlü bir konum elde etmeli” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı makamıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Ahmed, “Cumhurbaşkanlığının bilinçli bir güce ihtiyacı var ve bu makamın önündeki engeller kaldırılmalı” değerlendirmesinde bulundu..

Siyaset kurumunun insanların polarizasyonuyla ilgili oluğunu vurgulayan Reber Ahmed, “İnsanlar, tüm liderlerin yaptıkları işin temelinde olmalı. Ulusal reform süreci başlamıştır, şimdi ayağa kalkma zamanı” ifadelerini kullandı.

Dün Bağdat’ta bir araya gelen KDP, Sadr Hareketi ve Siyade (Egemenlik) İttifakı tarafından “Ulusal Kurtuluş Koalisyonu” kurulmuştu.

Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı KDP’nin aday gösterdiği Reber Ahmed, Başbakan adayı ise Muhammed Cafer Sadr oldu.