Politika

Ukrayna ordusu: Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduk

Ukrayna ordusunun, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğu bildirildi.
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dünya Ukrayna ordusu Rusya çıkarma gemisi

HABER MERKEZİ

Ukrayna ordusu, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğunu açıkladı.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada saon 24 saatte, Kalinovka, Gorinka, Puşa-Voditsa, Novıye Petrovtsi, Romanovka ve Kiev şehrinin kuzeydoğusunun topçu atışlarıyla vurulduğu belirtildi.

Açıklamada Mariupol'daki sivil altyapı tesislerinin de hava ve topçu atışları altında kalmaya devam ettiği aktarıldı.

 

 

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