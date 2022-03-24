NATO Liderler Zirvesi başladı: Gündemde Ukrayna var

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Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektiren liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.

NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.

NATO GENEL SEKRETERİ: CAYDIRICILIĞIMIZI YENİDEN KONUMLANDIRMALIYIZ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dünkü açıklamasında "Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız." diyerek, ittifakın doğu kanadındaki güçlerin sayısını kara, hava ve denizde artıracaklarını, ilk aşama olarak Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya daha fazla asker konuşlandırılacağını bildirmişti.

ZELENSKIY’NİN ÇEVİRİM İÇİ KATILIMI BEKLENİYOR

Toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de telekonferansla bağlanarak konuşma yapması, NATO'dan hava savunma sistemleri temin edilmesiyle uçuşa yasak bölge talep etmesi bekleniyor.