Rusya’dan Ukrayna ile müzakere açıklaması: Memnun değiliz

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı Güvenlik Konseyi toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunan Peskov, Savunma Bakanı Şoygu'nun, Putin ve Güvenlik Konseyi'ne Ukrayna operasyonu hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü, Ukrayna ile görüşmelerin yavaş ilerlemesinden duyulan memnuniyetsizliğin toplantıda dile getirildiğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın Rusya'ya yönelik sert açıklamalarına da değinen Peskov, “Johnson'ın en aktif Rus karşıtı lider” konumunda olduğunu vurguladı.

ZELENSKIY: MÜZAKERELER ZOR VE TARTIŞMALI DEVAM EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, önveki gün yaptığı açıklamada Rusya ile müzakerelerin "zor" ve "tartışmalı" şekilde devam ettiğini belirtmişti.

Volodimir Zelenskiy, "Rusya'yı barışa ve bu acımasız savaşı sonlandırmaya zorlamak için çeşitli düzeylerde çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Müzakerelerin her gün yapıldığını belirten Zelenskiy, "Müzakereler çok zor ve bazen tartışmalı şekilde devam ediyor ancak adım adım ilerliyoruz" şeklinde konuşmuştu.