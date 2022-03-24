Zelenskiy: Suriye'ye atılan bombalar bir aydır ülkemize atılıyor

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Zelenskiy, dev bir ekranla yansıtılan çevrim içi bağlandığı oturumla İsveç parlamentosuna hitap etti.

Parlamentoya hitaben duygusal bir konuşma yapan ve ayakta alkışlanan Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını durdurmak için Batı ülkelerinden daha fazla yaptırım istedi.

Zelenskiy, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana binlerce ölümün olduğu, eşi benzeri olmayan karanlık bir dönemi yaşadıklarını belirterek "Rus ordusunun Ukrayna'da yaptıklarına bakın. Suriye'ye atılan bombalar bir aydır ülkemize atılıyor. Binlerce ev yıkıldı. 10 milyon kişi kaçtı. Rusya saldırıları durdurur durdurmaz kaçan insanların geri geleceğinden eminim" diye konuştu.

İsveç'in, Ukrayna'ya ilk silah gönderme kararı veren ülke olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "İsveç, tarihi bir karar vererek bize ilk silah yardım yapan ülke oldu. Ayrıca Rus yaptırımlarının da arkasında duran İsveç'e teşekkür ederim. Burada şunu da belirtmek isterim ki savaş suçlarını işleyenlerin tamamının adalete teslim edilerek cezalandırılması gerekir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsveç hükümeti, Ukrayna'ya 5 bin AT4 tanksavar silahı daha gönderme kararı aldı.

ZELENSKIY, NATO LİDERLERİNE SESLENDİ

Öte yandan Zelenskiy, NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının görüşüldüğü NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferansla katılarak konuşma yaptı.

NATO üyesi olmadıklarını hatırlatan Zelenskiy, kendilerini Batı ile Rusya arasında gri bir alanda hissettiklerini belirterek buna rağmen Batı'nın değerleri için bir aydır savaştıklarını belirtti.

Zelenskiy, bir aydır dünyanın gözü önünde barışçıl bir devletin ve tüm küresel güvenliğin, onlarca yıldır askeri teknolojilere ve askeri insan gücüne yatırım yapan Rusya tarafından yok edildiğini söyledi.

Ukrayna'nın binlerce insanının hayatı, yıkılan şehirleri ve yaklaşık 10 milyon göçmeni pahasına kahramanca direndiğini vurgulayan Zelenskiy, son bir ayda Rus ordusunun Ukrayna'ya 1000'den fazla füze fırlattığını kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'nın ilk saldırdığı 24 Şubat'ta, NATO'ya Ukrayna'nın hava sahasını kapatmaları için başvurduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Sizden net yanıt alamadık. Ukrayna'nın füzelere karşı güçlü silahları yok. Hava kuvvetlerimiz Rusya'ya kıyasla oldukça az. Dolayısıyla onların gökyüzündeki avantajları, kitle imha silahlarını kullanmaları gibidir. Ukrayna ordusu bir aydır eşit olmayan koşullarda direniyor. Bir aydır aynı şeyi tekrarlıyorum. İnsanlarımızı ve şehirlerimizi korumamız için Ukrayna'nın sınırsız askeri yardıma ihtiyacı var. Bu kadar insanımızı kaybetmeyelim diye sizden uçak istedik. Sizin binlerce savaş uçağınız var. Fakat bir uçak bile vermediniz. Şehirlerimizi korumak için tank istedik. Sizin en az 20 bin tankınız var. Bunların sadece yüzde birini istiyoruz. Ya verin ya da satın. Fakat buna da net yanıt duymadık. Yardım taleplerine net yanıt verilmemesi savaş sırasında en korkunç şeydir."

Yaşananlardan NATO'yu sorumlu tutmadığını söyleyen Zelenskiy, "NATO hala Ukraynalıların Rus saldırılarından ölmesini önleyebilir. İhtiyacımız olan tüm silahları bize verin" diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna ile yetinmeyeceği, NATO'nun doğu üyeleri olan Polonya ve Baltık ülkelerine doğru da gideceği uyarısında bulundu.