NATO bildirisi: Putin Ukrayna’daki savaşı sonlandırmalı

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NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.

NATO toplantısına 30 müttefik ülkenin liderleri katıldı.

NATO LİDERLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

NATO'nun bildirisinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

Bildiride şunlar denildi:

"Çin, Rusya'nın savaşına herhangi bir şekilde destek olmaktan kaçınmalı. Putin, Ukrayna’daki askerlerini çekip savaşı sonlandırmalı. İttifakın her karış toprağını savunmayı sürdüreceğiz. Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Genel Sekreter Stoltenberg, 30 Eylül 2020'ye kadar görevde kalacak. Ukrayna'ya saldırılardan Belarus'u sorumlu tutuyoruz."

STOLTENBERG: BARIŞÇIL ÇÖZÜM İÇİN ÇİN NÜFUZUNU KULLANMALI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna halkının, bağımsızlıkları ve gelecekleri için savaştığını vurgulayan Stoltenberg, "Biz onların yanındayız" ifadesini kullandı.

Stoltenberg, NATO liderlerinin Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlanması konusunda anlaşmaya vardığını dile getirerek, "Rusya'ya eşi görülmemiş maliyetler yüklemeye devam edeceğiz, müttefiklerin caydırıcılığını ve savunmasını güçlendireceğiz" diye konuştu.

Zirvede Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da 4 yeni NATO savaş grubunun konuşlandırılması kararı alındığını aktaran Stoltenberg, böylelikle Baltık Denizi'nden Karadeniz'e kadar NATO'nun çok uluslu savaş grubu sayısının 8'e çıkarıldığını bildirdi.

Stoltenberg, Avrupa'da ABD'nin NATO'yu desteklemek için 100 bin askeri olduğunu belirterek, Avrupalı müttefiklerin de çoğunluğu NATO'nun doğu kanadında olmak üzere 40 bin askerinin olduğu bilgisini paylaştı.

KARADA, DENİZDE VE HAVADA DAHA GÜÇLÜ NATO VURGUSU

Stoltenberg, NATO'nun yeni bir güvenlik gerçeği ile karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, karada özellikle ittifakın doğu kanadında daha fazla ekipman ve malzemeyle NATO'nun varlığını güçlendireceğini dile getirdi.

Havada ise daha fazla jeti konuşlandıracaklarını ve entegre savunma füzelerini güçlendireceklerini anlatan Stoltenberg, denizde ise denizaltıları artıracaklarını ve kalıcı bazda ve ciddi anlamda savaş gemilerine sahip olacaklarını ifade etti.

Stoltenberg, NATO'nun siber savunmasını ve ittifakın ortak savunmasını güçlendireceklerini belirtti.

"UKRAYNA'YA DAHA FAZLA DESTEK VERECEĞİZ"

"Bugün müttefik ülke liderleri, Ukrayna'ya daha fazla destek verme konusunda anlaştı." diyen Stoltenberg, Ukrayna'nın temel hakkı olan kendini savunma hakkına yardım edeceklerini vurguladı.

Stoltenberg, müttefiklerin ayrıca Ukrayna'yı önemli askeri malzemelerle donattığını aktararak, bunlara "etkisi oldukça kanıtlanmış" tanksavar ve hava savunma sistemleri ve insansız hava araçlarının dahil olduğunu kaydetti.

Ukrayna'ya önemli miktarda mali ve insani yardım sağlayacaklarını belirten Stoltenberg, "Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık" diye konuştu.

ÇİN'E "RUSYA'YA DESTEK VERMEYİN" ÇAĞRISI

Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın daha fazla tırmanmaması için sorumlulukları olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çünkü bu daha tehlikeli ve daha yıkıcı olur. Müttefikler, Rus tehditleri ve müdahaleleri nedeniyle risk altındaki diğer ortaklara desteğimizi artırmamız gerektiği konusunda anlaştılar. Bunlara Gürcistan ve Bosna Hersek de dahil."

Stoltenberg, zirvede, Pekin'in krizdeki rolüne de değindiklerini vurgulayarak, "Bugün, müttefik liderler, Çin'i Rusya'nın savaş çabalarını desteklemekten kaçınmaya çağırdı. Çin, Rus işgaline ekonomik veya askeri destek sağlamamalıdır. Bunun yerine Pekin, acil ve barışçıl bir çözümü teşvik için Rusya üzerindeki önemli etkisini kullanmalıdır" dedi.

KİMYASAL SİLAH UYARISI

"Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Bunun geniş kapsamlı sonuçları olacaktır ve elbette çok tehlikeli olacaktır." diyen Stoltenberg, "Rusya'nın kendi muhalefetine karşı kimyasal maddeler kullandığını, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmasını desteklediğini ve kolaylaştırdığını bildiklerini" söyleyerek, savaşı bir an önce bitirmenin önemine işaret etti.

Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık. Bu, tespit, ekipman koruma ve tıbbi desteğin yanı sıra özelleştirme ve süreç yönetimi eğitimini içerebilir. Ayrıca müttefiklerin kimyasal, biyolojik ve nükleer olaylara karşı hazırlıklarını da geliştiriyoruz."

"ÇATIŞMANIN NATO MÜTTEFİKLERİ VE RUSYA'YI DA İÇEREN BİR SAVAŞA DÖNÜŞMESİNİ ENGELLEMEMİZ LAZIM"

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya önemli destek sağladığının altını çizerek, Ukrayna'ya sağlanan sistemlere ilişkin operasyonel nedenlerle ayrıntıya girmeyeceğini belirtti.

NATO müttefikleri ile Ukrayna arasında yakın temas olduğuna değinen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Ancak şunu söyleyebilirim ki; müttefikler, Ukrayna'yı silahlarla desteklemek için ellerinden geleni yapıyor. Aynı zamanda bu çatışmanın Avrupa'da sadece Ukrayna ve Rusya'yı değil, NATO müttefikleri ve Rusya'yı da içeren, daha tehlikeli ve daha yıkıcı olacak tam teşekküllü bir savaşa dönüşmesini önleme sorumluluğumuz var."

JOHNSON: YAPTIRIMLAR NE KADAR SERT OLURSA PUTİN O KADAR HIZLI VAZGEÇER

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, liderlerin Ukrayna halkı için neler yapılabileceğini ele almak üzere bir araya geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu işi olabildiğince çabuk halletmek için birlikte çalışmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptırımlarımız ne kadar sert olursa, Putin rejimi etrafındaki ekonomik baskımız ne kadar sert olursa, Ukraynalılara daha hızlı yardım etmek için ne kadar çok şey yapabilirsek bu iş o kadar hızlı bitebilir."

KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU: UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da dünyadaki ortakların birleşerek Ukrayna'yı desteklediği, Rusya'yı kınadığı ve ona karşı durduğu mesajını vurguladı.

ESTONYA BAŞBAKANI KALLAS: CAYDIRICI KARARLAR ALMALIYIZ

Baltık ülkelerinin tek başına savunma yapamayacaklarını vurgulayan Estonya Başbakanı Kaja Kallas ise NATO ittifakının parçası olarak caydırıcı pozisyona ve savunma planına ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaştan oldukça endişe duyduklarını söyleyen Kallas, bu sürecin Ukrayna'ya daha fazla yardım etmelerini ve ek adımlar atmalarını engellediğini kaydetti.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ: ÇİN YAPICI BİR ROL OYNAMALI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Çin'in nasıl bir rol oynayacağının görüşüleceğini söyledi. Sanchez, "İspanyol devleti olarak, Vladimir Putin dışında kimsenin istemediği bu savaşta Çin'in yapıcı bir rol oynamasını her zaman savunacağız" diye konuştu.

SLOVENYA BAŞBAKANI: RUSYA'NIN KİMYASAL SİLAH KULLANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Slovenya Başbakanı Janez Jansa ise "Rusya'nın biyolojik ve kimyasal silah kullanılacağı yönündeki konuşmalardan tedirginiz ancak ben Rusya ordusunun bu tür silahlar kullanacağını düşünmüyorum" dedi.

AB, SAVAŞIN DURMASINI, HUKUKUN VE DEMOKRASİNİN KORUNMASINI İSTİYOR

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'da devam eden savaşın durması, uluslararası hukuk ve demokratik prensipleri muhafaza etmek gerektiğini söyledi.

Michel, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek G7 Zirvesi girişinde açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın başlattığı savaşa karşı G7, NATO ve AB ülkelerinin çok sağlam biçimde birlikte çalıştıklarını belirten Michel, "Bu savaş durmak zorunda. Esas olan, uluslararası hukuk ve demokratik prensipleri desteklemek ve korumaktır" diye konuştu.