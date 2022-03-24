Politika

Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
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türkiye HDP Semra Güzel Yakalama kararı Dokunulmazlık

HABER MERKEZİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Sulh ceza hakimliği Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, Güzel'in "Çıkarılan davetiyeye cevap vermediği ve adresinde bulunmadığı" kaydedildi. 

TBMM Genel Kurulunda Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında soruşturma başlatmıştı. (Kaynak: AA)

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