Iraklı yazar: Mesud Barzani tüm Irak özgürlükçülerinin sembolüdür

ERBİL (K24)

Irak'ın tanınmış yazarlarından Halil Zubaydi, Sewt El Irak (Irak'ın Sesi) internet sitesinde yayınlanan “KDP ve Başkanı” başlıklı yazısında Başkan Mesud Barzani’nin rolüne dikkat çekti.

Yazısında efsane lider Mele Mustafa Barzani’den bahseden Zubaydi şunları dile getirdi:

"Eski Irak siyasi partilerinin biyografisine bakıldığında hedeflerine ulaşmada en başarılı partilerden biri olarak Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) bahsedilmelidir. Tarihi Mele Mustafa Barzani'ye kadar uzanıyor. Parti, yılmadan Kürtlerin istikrarı ve demokrasi için çalışmış, devrimci hareketin öncüsü olmuş, hedeflerine ulaşmak için mümkün olan tüm adımları atmıştır.”

Zubaydi yazısında, Başkan Mesud Barzani'nin devrimi desteklemeye devam ettiğini kaydederek, İran ve Bağdat'ın saldırılarıyla başa çıkmak için uygun mekanizmayı benimsediğini söyledi.

Yazısının devamında Zubaydi, Başkan Barzani’nin, babası Mele Mustafa Barzani’den kalan mirası sakin ve umutlu bir bilinçle devam ettirdiğini vurgulayarak, “Kürtlerin hakları için çalışarak bu aşamada KDP’nin kendi içinde çok iyi bir ilerleme kaydetmesini sağladı; Kürtlerin sesini dünyaya duyurdu ve onları korudu” dedi.

Zubaydi, yazının başka bir bölümünde şunları ifade etti:

“Kürtlerin bugün elde ettiği başarılar için şunu söylemek yerinde olur; Kak Mesud sadece Kürtlerin değil, tüm Iraklı özgürlük özgürlükçülerinin sembolüdür. Irak'ı 20 yıldır yöneten siyasi partiler yenildi, herhangi bir programları ve üretecekleri bir şeyleri kalmadı. Bu nedenle vatandaşların Mesud Barzani ile gurur duyma hakları var.”

Yazısında Kürdistan Bölgesi’nin kurulmasında gençlerin üstlendikleri role dikkat çeken Zubaydi, “Sayın Mesrur Barzani, son yıllarda gençlerin en çok öne çıkan yüzlerinden ve siyasette kilit rol oynayanlardan biridir” ifadelerine yer verdi.

Yazısında “Kürdistan’daki kardeşlerimi tebrik ediyorum” diyen Iraklı yazar, Kürdistanlıların zorluk ve tehditlere boyun eğmediklerini ifade ederek, KDP liderliğinde hedeflerine ulaşmada en iyi mesajı taşıyan kişinin Başbakan Mesrur Barzani olduğunu vurguladı.

Iraklı yazar son olarak, “Söylediklerim tarihin gerçeklerinin bir parçasıdır. Erbil'i her ziyaret ettiğimizde bir inşa ve gelişme görüyoruz; ama Bağdat'ta her gün yolsuzluk var” ifadelerini kullandı.