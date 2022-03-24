Türkiye’de 17 bine yakın yeni vaka tespit edildi

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, günlük coronavirüs tablosu açıklandı.

Buna göre, son 24 saatte 77 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 894 yeni vaka tespit edildi.

Bir günde toplam 298 bin 461 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 19 bin 553 olarak kaydedildi.

Açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,31 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olanların sayısı toplamda 146 milyon 675 bin 886'a yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Urfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.