Macron’dan uyarı: Savaş nedeniyle gıda krizi yaklaşıyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın giderek daha fazla izole olduğunu belirten Macron, savaşın tırmanmasını önlemenin hayati önem taşıdığını ve bu nedenle NATO'nun Rusya'ya karşı savaş açmadan Ukrayna'yı destekleme kararı aldığını ekledi.

NATO'nun savaşın bir sonucu olarak stratejik konumunu da gözden geçirdiğini belirten Macron, Rusya'yı ateşkese zorlamak için Batı'nın gerekirse yaptırımları artırmaya hazır olduğunu ifade ederek "Bu somut yaptırımların bir etkisi var ve caydırıcı olmaları için onlara devam etmeliyiz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca yaklaşmakta olan gıda kriziyle ilgili uyardı. Ana ihracatçı olan Ukrayna ve Rusya'dan gelen temel gıdaların savaş nedeniyle kesintiye uğradığını belirtti.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dakiler de dahil olmak üzere bazı ülkelerin Ukrayna ve Rusya ihracatına bağımlı olduğunu söyledi.

Ukraynalı çiftçiler yeni mahsul ekemediği için bir yıldan 18 aya kadar durumun daha da kötüleşeceğini ifade etti, Batılı ülkeleri ve uluslararası kuruluşları yaklaşan krize karşı harekete geçmeye çağırdı.

“ERDOĞAN’LA ATEŞKESİN SAĞLANMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Bu arada Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışı tesis edecek anlaşma konusunda çalışacaklarını söyledi.

Ayrıca Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya gelen Macron ve Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken iki müttefik arasındaki yakın iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

İki liderin, Ukrayna'da ve özellikle Mariupol kentinde kötüleşen insani durumu ele aldığı ve acil şekilde ateşkes sağlanması için tüm diplomatik yolları kullanmaya devam edeceklerini dile getirdiği aktarılan açıklamada, "Ateşkes uygulanmaya başladığında Fransa ve Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecine destek verme konusunda hazır bulunacak" denildi.

Açıklamada, Macron ve Erdoğan'ın Güney Kafkasya'daki durumu da görüştüğü aktarıldı.

"İkili, Ukrayna'daki savaşın bölgeye olası istikrarsızlaştırıcı etkilerini önlemek istiyor" ifadesi kullanılan açıklamada, Macron'un Fransa'nın Minsk Grubu kapsamında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krize kalıcı siyasi çözüm bulunması konusunda kararlı olduğunu söylediği belirtildi.

Açıklamada, Macron'un Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda verilen çabalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

NATO BİLDİRİSİ: PUTİN UKRAYNA’DAKİ SAVAŞI SONLANDIRMALI

Bu arada NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.

NATO toplantısına 30 müttefik ülkenin liderleri katıldı.

NATO'nun bildirisinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

Bildiride şunlar denildi:

"Çin, Rusya'nın savaşına herhangi bir şekilde destek olmaktan kaçınmalı. Putin, Ukrayna’daki askerlerini çekip savaşı sonlandırmalı. İttifakın her karış toprağını savunmayı sürdüreceğiz. Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Genel Sekreter Stoltenberg, 30 Eylül 2020'ye kadar görevde kalacak. Ukrayna'ya saldırılardan Belarus'u sorumlu tutuyoruz."