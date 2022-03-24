Biden'dan Rusya'ya kimyasal silah mesajı: Karşılık veririz

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Biden, Brüksel'de katıldığı NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanacağına ilişkin ellerinde bir istihbarat bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Biden, "Size şu an istihbarat verisi veremem, bu nedenle de sorunuzu yanıtlayamam. Ancak Rusya bunu (kimyasal silah) kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur" ifadesini kullandı.

Biden başka bir gazetecinin "Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusuna "Buna cevabım evet. Bu durum G20'ye bağlı. Bugün bu konu da gündeme geldi. Eğer bu yapılamayacaksa, Endonezya ve diğer ülkeler buna karşı çıkarsa, Ukrayna'nın da toplantılara katılımını sağlamalıyız" yanıtını verdi.

Biden NATO liderleri ile yaptıkları görüşmelerde Ukrayna'ya askeri ve insani yardım sağlanması ile Rusya'ya yaptırımların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, "NATO hiç olmadığı kadar birlik olmuş durumda. Putin NATO'yu bölmeyi amaçladı ama başardığı şey tam tersi oldu" ifadelerini kullandı.

Başkanlığa geldiğinden bu yana Ukrayna'ya 2 milyar dolar askeri ekipman sözü verdiklerini belirten Biden, "Şu anda ben konuşurken Ukrayna'ya silahlarımız akıyor" dedi.

Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni insani yardım sağlayacaklarını dile getirerek, "Aileleri yeniden birleştirme amacımız kapsamında 100 bin Ukraynalıyı ülkemize kabul edeceğiz" diye konuştu.

RUSYA’YA YAPTIRIM

Rusya'ya yaptırımlar kapsamında bugün Avrupalı ortakları ile uyumlu biçimde 400 Rus elit, Duma üyesi ve savunma şirketine yaptırım getirdiklerini anımsatan Biden, "Avrupa'da NATO topraklarını savunmak için konuşlu 100 bin ABD kuvvetine ek olarak, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya yeni muharebe grupları kurdu." ifadelerini kullandı.

ÇİN DEVLET BAŞKANI'YLA GÖRÜŞME

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesine ilişkin soruya yanıt veren Biden, Çinli mevkidaşı ile Rusya’ya yardım etmesinin sonuçlarını anlaması için açık konuştuğunu söyledi.

Biden, “Onu tehdit etmedim. Ama ona, barbarca davranışından dolayı birçok Amerikalı ve yabancı şirketin Rusya’dan çekildiğini belirttim. Ona daha önceki görüşmelerimizden dolayı Avrupa ve ABD ile ekonomik ilişkilere ve ekonomik büyümeye ne kadar önem verdiğini bildiğimi belirttim ve Rusya’ya yardım etmesi durumunda kendisini bu konuda ne kadar tehlikeye attığını ifade ettim” dedi.

O görüşmesinin sonuçlarının ne olduğuna girmeyeceğini belirten Biden, Çin’in ekonomik geleceğinin Rusya’dan ziyade Batı'ya bağlı olduğunu anladığını düşündüğünü ve Şi’nin buna dayanarak Moskova ile angaje olmayacağından umutlu olduğunu dile getirdi.

Biden ayrıca Rusya’ya uygulanan yaptırımların gıda tedarik sorunlarına yol açabileceği konusunda G-7 Zirvesi'nde görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.