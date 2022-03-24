Politika

Urfa'da cezaevinde gerginlik

Urfa'nın Eyyübiye ilçesindeki E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bazı mahkumlar ile infaz koruma memurları arasında gerginlik yaşandığı ileri sürüldü.
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kürdistan Cezaevi Urfa gerginlik

HABER MERKEZİ

Urfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan E tipi Kapalı Cezaevi'nde gerginlik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, cezaevinde bazı mahkumların infaz koruma memurlarını koğuşa sokmadıkları ve bu nedenle tartışma yaşandığı kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edilirken mahkum yakınları da cezaevi önünde toplandı.

Cezaevinde yangın çıktığı iddiası ise savcılık tarafından yalanlandı.

Öte yandan Urfa Valisi Abdullah Erin cezaevi önünde yaptığı açıklamada ailelere seslenerek, "Hepsinin sağlığı yerinde. Hiçbirinde bir problem yok" dedi.

Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, “"Bazı yerel internet sitelerinde Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan Tutuklu/Hükümlüler tarafından koğuşta yangın çıkartıldığı yönünde haberler yayınlanması üzerine bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur” denilere, şu ifadelere yer verildi:

“24/03/2022 günü saat: 20.00 sıralarında Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir koğuşta kalan toplam 4 hükümlü/tutuklunun bulundukları koğuşa görevli infaz ve koruma memurlarının girmelerine engel oldukları ancak daha sonra söz konusu hükümlü ve tutuklular tarafından kapının açıldığı tespit edilmiştir. Ceza ve infaz kurumunda yangın çıktığına ilişkin haberler gerçek dışıdır. Olayda yaralanan hiçbir tutuklu ve hükümlü yoktur."

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