Rusya’dan NATO zirvesiyle ilgili açıklama

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Rusya'nın Ria haber ajansının duyurduğu Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Kiev'e desteği sürdürme kararının, Batı ittifakının “çatışmanın devamını istediğini gösterdiği” belirtildi.

Söz konusu açıklamada, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırma kararından "korkunç bir sonuç" aldığı, bu kararın Ukrayna hükümetini Doğu Ukrayna'daki Rus destekli ayrılıkçı yerleşim bölgelerine karşı güç kullanmaya teşvik ettiği kaydedildi.

Rusya daha önce ayrılıkçı bölgelerdeki insanların "soykırım" ile karşı karşıya olduğunu söylemişti.

NATO BİLDİRİSİ: PUTİN UKRAYNA’DAKİ SAVAŞI SONLANDIRMALI

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.

NATO toplantısına 30 müttefik ülkenin liderleri katıldı.

NATO'nun bildirisinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

Bildiride şunlar denildi:

"Çin, Rusya'nın savaşına herhangi bir şekilde destek olmaktan kaçınmalı. Putin, Ukrayna’daki askerlerini çekip savaşı sonlandırmalı. İttifakın her karış toprağını savunmayı sürdüreceğiz. Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Genel Sekreter Stoltenberg, 30 Eylül 2020'ye kadar görevde kalacak. Ukrayna'ya saldırılardan Belarus'u sorumlu tutuyoruz."