Politika

Zelenskiy: 2 binden fazla çocuğumuz kaçırıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile süren savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını açıkladı.
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dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna çocuklar kayı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi Toplantısına video konferansla katılarak konuşma yaptı.

Ukrayna'nın hiçbir zaman savaş hayal etmediğini belirten Zelenskiy, bir aydır kendi topraklarında bombardıman altında olduklarını söyledi.

Zelenskiy, savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz" dedi.

İnsani yardım konvoylarının da ateş altında olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Tahliye koridorlarındaki çocuklara, kadınlara ve kilise çalışanlarına ateş ediyorlar" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM)Ukraynalıların keyfi olarak gözaltına alındığını ve Rus kontrolündeki bölgelerde zorla kaybetmeye maruz kaldığını açıkladı.

En az 36 sivil gözaltı vakası BM tarafından doğrulanırken, ailelere gözaltında tutulanların akıbeti hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Ukraynalılar, Rusya'nın ele geçirdiği kasabalar üzerinde kontrol sağlamak için mücadele ederken, artan sayıda insan kaçırma ve yıldırma politikalarının korkularını artırdıklarını söylüyor.

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