EURO 2020 şampiyonu İtalya, Dünya Kupası’nda yok

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda İtalya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.

EURO 2020 şampiyonu İtalya evinde tam anlamıyla bir şok yaşadı. Kuzey Makedonya 90+2'de Aleksandar Trajkovski'nin golüyle İtalya’yı eledi.

Kuzey Makedonya, Dünya Kupası play-off turu finalinde Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Böylece müzesinde 4 Dünya Kupası bulunan İtalya, üst üste ikinci kez Dünya Kupası finallerinde boy gösteremeyecek. "Gök-mavililer", 2017 yılındaki Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda da İsveç'e elenerek 2018 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti.

Yaklaşık 5 yıl aradan sonra İtalya, benzer durumu tekrar yaşadı ve bu kez Kuzey Makedonya'ya elenerek 2022 Dünya Kupası finallerine gitme şansını yitirdi.

İtalya ayrıca tarihinde ilk kez evinde bir Dünya Kupası elemesi maçı kaybetti.