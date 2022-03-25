Başbakan Mesrur Barzani Küresel Enerji Forumu'na katılıyor

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Küresel Enerji Forumu ve 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi’ne katılmak üzere BAE’ye gitti.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye ulaşan Başbakan, 28-29 Mart’ta Dubai'de düzenlenecek forumun konuşmacıları arasında yer alıyor.

Başbakan ayrıca, birçok ülke temsilcisinin katıldığı ve Dubai’de düzenlenen 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi’ne de katılacak. Zirve 29-30 Mart’ta gerçekleşecek.

Başbakan’ın Küresel Enerji Forumu ve 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi’nde gerçekleştireceği görüşmelerin yanı sıra, BAE yetkilileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.