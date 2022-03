Başbakan: Kürdistan’ın enerji sektöründe yatırım fırsatlarını ele alacağız

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Küresel Enerji Forumu ve 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi’ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye ulaştı.

Başbakan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “BAE’yi yeniden ziyaret ettiğim için mutluyum” dedi.

“Küresel Enerji Forumu ve 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi’ne katılmayı heyecanla bekliyorum” diyen Başbakan, “Küresel Enerji Forumu’nda bölgesel gelişmeleri ve Kürdistan’ın enerji sektöründe yatırım fırsatlarını ele alacağız” ifadelerini kullandı.

Başbakan, 28-29 Mart’ta düzenlenecek forumun konuşmacıları arasında yer alıyor.

Başbakan ayrıca, birçok ülke temsilcisinin katıldığı ve Dubai’de düzenlenen 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi’ne de katılacak. Zirve 29-90 Mart’ta gerçekleşecek.

Başbakan’ın Küresel Enerji Forumu ve 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi’nde gerçekleştireceği görüşmelerin yanı sıra, BAE yetkilileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

I'm pleased to be back in the UAE to brief investors on opportunities in our energy sector and discuss with the leadership recent regional developments.



Looking forward to #ACEnergyForum and #WorldGovSummit -mb.