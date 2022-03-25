Politika

Başbakan: Kürdistan’ın enerji sektöründe yatırım fırsatlarını ele alacağız

Başbakan Mesrur Barzani, “Küresel Enerji Forumu'nda Kürdistan’ın enerji sektöründe yatırım fırsatlarını ele alacağız” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Küresel Enerji Forumu enerji sektörü yatırım fırsatları

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Küresel Enerji Forumu ve 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi’ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye ulaştı.

Başbakan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “BAE’yi yeniden ziyaret ettiğim için mutluyum” dedi.

“Küresel Enerji Forumu ve 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi’ne katılmayı heyecanla bekliyorum” diyen Başbakan, “Küresel Enerji Forumu’nda bölgesel gelişmeleri ve Kürdistan’ın enerji sektöründe yatırım fırsatlarını ele alacağız” ifadelerini kullandı.

Başbakan, 28-29 Mart’ta düzenlenecek forumun konuşmacıları arasında yer alıyor.

Başbakan ayrıca, birçok ülke temsilcisinin katıldığı ve Dubai’de düzenlenen 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi’ne de katılacak.  Zirve 29-90 Mart’ta gerçekleşecek.

Başbakan’ın Küresel Enerji Forumu ve 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi’nde gerçekleştireceği görüşmelerin yanı sıra, BAE yetkilileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

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