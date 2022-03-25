İngiltere: Ukrayna Kiev yakınlarındaki bazı şehirleri geri aldı

HABER MERKEZİ

İngiltere Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya birliklerine giden tedarik zincirinin zorlandığı ve bunun Ukrayna'nın lehine olduğu ifade edildi.

Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus ordusunu Kiev'den kuzeybatı yönünde Hostomel hava sahasına doğru itmeye devam etmesinin beklendiğini ekledi.

Açıklamada, Ukrayna'nın Kiev etrafında, başkentin 35 kilometre doğusundaki bazı şehirleri ve önemli savunma konumlarını geri aldığı bilgisi verildi.

Ukrayna'nın güneyinde ise Rus birliklerin Mykolaiv'i kuşatma çabalarının devam ettiğini ve Odessa'ya doğru ilerlemeyi hedeflediklerini, ancak ilerlemenin Ukrayna'nın direnişi ve lojistik sıkıntılar yüzünden yavaşladığı paylaşıldı.