İsviçre’de dev Newroz konseri: 6 Kürt müzisyen sahnede olacak

ERBİL (K24)

Yarın İsviçre’nin Bern kentinde Newroz Bayramı vesilesiyle büyük bir konser düzenlenecek.

K24’e konuşan Newroz Prodüksiyon sahibi ve konser koordinatörü Muhammed Xurşid, “İsviçre’nin Bern kentinde 6 müzisyenin katılımıyla en büyük konser gerçekleştirilecek” dedi.

Konserde Kürt müzisyenler Nazdar, Romi Herki, Heval İbrahim, Hani, Eziz Weysi ve Şerif Omeri’nin sahne alacağını belirten Muhammed Xurşid, “Bu etkinlik aynı zamanda İsviçre'nin en büyük konseri olacak” ifadelerini kullandı.

Konserin içeriği hakkında bilgi veren koordinatör, “Bu konseri diğer Avrupa ülkelerindeki konserlerden ayıran şey, bu konserde ulusal ruh ve şehit düşen Peşmergelerimizin saf ruhlarıyla dayanışma duygusu olacak. Bu nedenle misafirlerimize ve katılımcılara 5 binden fazla Kürdistan bayrağı hediye edilecek” şeklinde konuştu.

Xurşid, etkinlikte elde edilen gelirin Hiwa Hastanesine bağışlanacağını kaydetti.