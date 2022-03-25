Müzik

İsviçre’de dev Newroz konseri: 6 Kürt müzisyen sahnede olacak

Yarın İsviçre’nin Bern kentinde Newroz vesilesiyle büyük bir konserin düzenleneceği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Newroz bayramı Konser Kürtçe müzik İsviçre Bern

ERBİL (K24)

Yarın İsviçre’nin Bern kentinde Newroz Bayramı vesilesiyle büyük bir konser düzenlenecek.

K24’e konuşan Newroz Prodüksiyon sahibi ve konser koordinatörü Muhammed Xurşid, “İsviçre’nin Bern kentinde 6 müzisyenin katılımıyla en büyük konser gerçekleştirilecek” dedi.

Konserde Kürt müzisyenler Nazdar, Romi Herki, Heval İbrahim, Hani, Eziz Weysi ve Şerif Omeri’nin sahne alacağını belirten Muhammed Xurşid, “Bu etkinlik aynı zamanda İsviçre'nin en büyük konseri olacak” ifadelerini kullandı.

Konserin içeriği hakkında bilgi veren koordinatör, “Bu konseri diğer Avrupa ülkelerindeki konserlerden ayıran şey, bu konserde ulusal ruh ve şehit düşen Peşmergelerimizin saf ruhlarıyla dayanışma duygusu olacak. Bu nedenle misafirlerimize ve katılımcılara 5 binden fazla Kürdistan bayrağı hediye edilecek” şeklinde konuştu.

Xurşid, etkinlikte elde edilen gelirin Hiwa Hastanesine bağışlanacağını kaydetti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv