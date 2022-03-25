Erdoğan: S-400 konusu bizim için kapanmıştır

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle Belçika'nın başkenti Brüksel'e gerçekleştirdiği ziyaretin dönüşünde uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, küresel güvenlik algısında ciddi değişikliklerin yaşandığı bir dönemde NATO müttefikleri olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Zirvede ayrıca Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve bunun yansımalarını müttefiklerle etraflı biçimde değerlendirme fırsatı bulduklarını aktaran Erdoğan, ateşkesin ve barışın sağlanmasına yönelik sürdürdükleri diplomatik girişimler hakkında müttefiklerle bilgiler paylaştıklarını belirtti.

Erdoğan, ABD basınında yer alan, Türkiye'nin Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermesine ilişkin önerileri değerlendirdiği yönündeki haberlerle ilgili olarak, "S-400 konusunda nasıl en başta 'Bizim için bu iş kapanmıştır' dediysek, bugün de biz aynı noktadayız. Bu konu bizim için kapanmıştır" dedi.

"Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır" diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Wall Street Journal'ın yazdığına karşı İletişim Başkanı'mız gerekli cevabı bütün hassasiyetiyle zaten vermiştir. O cevap onlara yeter de artar bile. Daha fazlasına da bu konuda gerek yok. Çünkü bunların bütün işi ortalığı karıştırmak. 'Buradan acaba Türkiye'ye nasıl bir darbe vururuz da onu sıkıntıya sokarız' böyle bir gayretin içindeler. Anında müdahale ederiz, sonuç alamazlar."

Erdoğan ayrıca ABD ile yeni F-16 savaş uçakları ve F-16 modernizasyon kitleri konusunda olumlu sürecin devam ettiğini belirterek, bu konuyla ilgili görüşmeleri Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın muhataplarıyla yürüttüğünü söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine "Ben kongreye bu konuyla ilgili olumlu yaklaşımımı sunacağım ve konunun da takipçisi olacağım" dediğini söyleyen Erdoğan, "Temenni ederim ki bu istikamette eğer netice devam ederse, noktalanırsa o zaman biz yeni alacağımız F-16'lar ve eldekilerin modernizasyonunu süratle bitirme fırsatını bulacağız" ifadesini kullandı.

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan The Wall Street Journal gazetesinde 18 Mart'ta yayımlanan ve Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndermesini öneren makaleye dün, "Bu fikir hiçbir şekilde gerçekçi değil" diyerek yanıt vermişti.