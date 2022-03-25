Rusya: Ukrayna’daki operasyonun birinci etabı tamamlandı

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Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırıların 30’uncu gününde savaşın gidişatına yönelik bir açıklama yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şunlar belirtildi:

"Özel operasyonda Donbas'ın tamamen özgürleştirilmesine odaklanacağız. Abluka altındaki Ukrayna kentlerine girme olasılığını tamamen göz ardı etmiyoruz. Ukrayna hava sahasının kapatılması için her türlü teşebbüse Rus askerleri yanıt verecektir. Batının Ukrayna'ya silah sağlaması büyük bir hata, çatışmanın uzamasına yol açıyor. Luhansk bölgesinin yüzde 93'ü özgürleştirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri ve Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin neredeyse tamamı, Ukrayna donanmasının ise tamamı imha edildi."

Açıklamada şehirlerdeki son duruma da yer verilirken, "Ukrayna'nın Kiev, Kharkiv, Çernigiv, Sumi ve Mikolayiv şehirleri kuşatma altında, Kherson bölgesinin tamamı, Zaporijya'nın da büyük bir kısmı kontrolümüzde." ifadeleri kullanıldı.

Rusya, ölen askerlerinin sayısına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı. Rus askerlerinden ise 1351'i öldü, 3 bin 825'i de yaralandı."