Politika

Ukrayna: Rus Korgeneral öldürüldü

Ukrayna, Rus ordusunun güney askeri bölgesinin 49. Kombine Birliği'nin Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev’in öldürüldüğünü bildirdi.
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dünya Korgeneral Yakov Rezantsev Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus Korgeneral Yakov Rezantsev'in Ukrayna askeri birliklerince Kherson bölgesindeki Çernobaevka Havaalanı’nda öldürüldüğü bilgisini doğruladı.

Arestoviç, "Şimdi bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ukrayna birlikleri, Rusya’nın güney askeri bölgesinin 49. Kombine Silah Ordusu'nun Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev’i etkisiz hale getirdi" dedi.

Rus ordusunun 200. Özel Tabur Taktik Birliği'nde Ukrayna’ya karşı savaşan 648 askerden de sadece 3’ünün hayatta kaldığını belirten Arestoviç, "Ukrayna topraklarına 'özel bir askeri operasyona' katılmak için gönderilen söz konusu birlikteki 648 askerden 645’i öldü, geriye kalan 3 askerden 2’si de yaralı" diye konuştu.

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