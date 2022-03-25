Biden Ukrayna sınırında askerlere seslendi: Vahşeti önlemek için buradayız

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Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki temaslarını tamamlayan Biden, bugün Polonya'ya geçerek Rzesnow kentine vardı.

Biden'ın ilk olarak, ABD Ordusu'nun 82. Hava İndirme Tümeni üyeleriyle bir araya geldi. Askerlerle birlikte oturup pizza yedi.

Biden, askerlere, Bağdat'ta konuşlandırılırken rahmetli oğlu Beau Biden'i ziyaret ettiğini ve dikkat çekmemek için annesinin kızlık soyadını kullandığını söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşını değerlendiren Biden şu açıklamaları yaptı:

"Şu anda yaptıklarınız tüm dünya için çok önemli. Bir dönüm noktasındayız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Demokrasiyi savunmak, vahşeti önlemek için buradayız. Uzun zamandır buradayız. 'Amerika'nın en iyi askerlerini gönderin' dedim. Hizmetiniz için teşekkür ederim."

Biden'a ziyaretinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de eşlik etti. Biden'ın günün ilerleyen saatlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'ya geçmesi ve yarın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi planlanıyor.

Görüşmede Biden'ın, Duda'ya Ukraynalı mültecilere kucak açtıkları için teşekkür etmesi bekleniyor.