Sağlık

Türkiye’de coronavirüste son durum

Türkiye'de yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye coronavirüs vaka salgın

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, günlük coronavirüs tablosu açıklandı.

Buna göre, son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi.

Bir günde 288 bin 140 test yapıldı, 18 bin 965 kişi sağlığına kavuştu.

Bakanlığın tablosuna göre en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

Tabloya göre en az aşılamanın gerçekleştirildiği Urfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv