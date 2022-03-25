Türkiye’de coronavirüste son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, günlük coronavirüs tablosu açıklandı.

Buna göre, son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi.

Bir günde 288 bin 140 test yapıldı, 18 bin 965 kişi sağlığına kavuştu.

Bakanlığın tablosuna göre en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

Tabloya göre en az aşılamanın gerçekleştirildiği Urfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.