Paris'teki Rus elçi Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Paris Büyükelçiliği’nin Twitter'da paylaştığı karikatürün kabul edilemez olduğu belirtildi.

Büyükelçi Meshkov'un bakanlığa çağrıldığı ifade edilen açıklamada, "Rusya ile diyalog kanalını sürdürmeye çabalıyoruz ancak bu eylemler tamamen orantısız" ifadesine yer verildi.

Fransız basınındaki haberlerde, büyükelçiliğin Twitter'da paylaştığı karikatürde, diz çökmüş Avrupalıların, ABD'yi temsil eden kişi karşısında küçük düşürücü bir pozisyona konulduğu kaydedildi.

Söz konusu paylaşım daha sonra silindi.