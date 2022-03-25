Sadr Fraksiyonu: Yarın kimin cesur kimin korkak olduğu ortaya çıkacak

BAĞDAT (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan Sadr Fraksiyonu Başkanı Hasan Ezari, “Yarın Iraklılar, kimin onlar için yaşam istediğini, kimin de yaşamı yok etmek istediğini görecek. Ayrıca kim reformlardan yana kim yolsuzluktan yana, o da ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Ezari ayrıca, “Yarın kimin gerçek Iraklı, kimin payanda olduğu da anlaşılacak” dedi.

Açıklamasında, “Iraklılar kimin parayla satın alındığını, kimin Irak ile zengin olduğunu biliyor” diyen Ezari, yarınki oturumu işaret etti.

Irak Parlamentosu yarın saat 11.00’de cumhurbaşkanlığı seçimi için oturum yapılacağını duyurdu.