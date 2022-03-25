Erdoğan Zelenskiy’le görüştü

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

Açıklamada Erdoğan’ın görüşmede, NATO Liderler Zirvesinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarfettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını söylediği belirtildi.

Erdoğan ayrıca, bu süreçte Türkiye’nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdiği kaydedildi.

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan ile NATO Liderler Zirvesi hakkında konuştuklarını ve mevcut diplomasi çabalarına ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Zelenskiy ayrıca, gıda krizi tehdidini ve bunu önlemenin yollarını konuştuklarını belirtti.